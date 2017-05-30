Избитый в Мексике российский блогер обвиняется в убийстве

Избитый в Мексике российский блогер Алексей Макеев обвиняется в предумышленном убийстве, сообщил российский консул в Мехико Дмитрий Болбот.

По его словам, блогер из больницы был доставлен в прокуратуру, где ему зачитали его права и текст обвинения.

19 мая несколько сотен мексиканцев атаковали блогера около его дома в Канкуне из-за оскорблений местного населения. Во время столкновений один мексиканец был ранен и погиб, сообщает агентство Nation news.