Избитый в Мексике российский блогер обвиняется в убийстве
Избитый в Мексике российский блогер Алексей Макеев обвиняется в предумышленном убийстве, сообщил российский консул в Мехико Дмитрий Болбот.
По его словам, блогер из больницы был доставлен в прокуратуру, где ему зачитали его права и текст обвинения.
19 мая несколько сотен мексиканцев атаковали блогера около его дома в Канкуне из-за оскорблений местного населения. Во время столкновений один мексиканец был ранен и погиб, сообщает агентство Nation news.
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