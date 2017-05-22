Избитый в Мексике гражданин России пришел в себя

Гражданин России Алексей Макеев, которого накануне избили в Мексике за расистские высказывания, пришел в сознание.

Генпрокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ рассказал местному телевидению, что медики оценивают состояние россиянин как приемлемое. Он высказал предположение, что вскоре может начаться работа по расследованию инцидента, передает ТАСС.

В нападении на Макеева участвовали от 200 до 300 человек. Полиция в происходящее вмешиваться не стала. Россиянин в итоге получил черепно-мозговую травму. В то же время он подозревается в нанесении смертельного ножевого ранения одному из мексиканцев.

«Мы должны определить ответственность не только сотрудников полиции, но и тех людей, кто проник в его жилище», - цитирует агентство генпрокурора.