Избиркомы в Нидерландах остались без компьютеров из-за «русских хакеров»

Выборы в голландский парламент состоятся 15 марта, и подсчет голосов около 13 млн представителей взрослого населения страны пройдет в ручном режиме. Из опасений вмешательства «русских хакеров» власти Нидерландов отказались от использования компьютеров на предстоящих выборах.

Правительство Голландии опасается «российского вмешательства» в электоральный процесс в свете напряженных отношений между двумя странами, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Politico. В 2016 году Нидерланды заподозрили отечественных военных в причастности к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом.

Собственно решение отказаться от компьютеров из-за боязни кибератак было принято после обвинений в адрес России в подтасовке результатов президентских выборов США в 2016 году. В этом году Францию и Германию также ожидают выборы, и оттуда уже звучали тревожные заявления о вероятности хакерских взломов. Меры Нидерландов по защите голосования от хакеров являются самыми кардинальными.

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