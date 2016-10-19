Избирательный штаб Клинтон «доказал» причастность России к хакерским атакам

В избирательном штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не сомневаются в том, что портал Wikileaks связан с телеканалом Russia Today и соответственно за похищением конфиденциальной переписки председателя избирательной кампании Джона Подесты стоит Россия. Об этом заявила официальный представитель Клинтон Дженнифер Палмиери.

- Я отмечу, что нам не нужно больше доказательств того, что за этим стоят русские, достаточно упомянуть, что Russia Today публиковал письма до того, как это сделал Wikileaks, — цитирует Палмиери РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

Речь идет о том, что шестая часть переписки Подесты появилась в твиттере американского RT раньше, чем она была выложена в твиттере WikiLeaks. На это несовпадение по времени обратил внимание журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер.

Однако он выпустил из виду, что WikiLeaks сначала опубликовал материалы на своем сайте, а уже потом, через несколько часов выложил их в социальные сети.