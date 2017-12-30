В избирательный фонд Ксении Собчак поступило больше всего средств

В избирательный фонд телеведущей и кандидата на выборы президента России Ксении Собчак поступило больше всего средств для предвыборной компании – 19,4 млн рублей.

Как сообщает «РИА Новости», около 10 млн рублей было в фондах Бориса Титова и Григория Явлинского. Такие сведения приводит ЦИК со ссылкой на данные Сбербанка, где кандидаты открыли свои избирательные счета.

В первых сведениях ЦИК отражена информация о пяти претендентах на пост главы государства: лидере ЛДПР Владимире Жириновском, телеведущей Ксении Собчак, которая примет участие в выборах от «Гражданской инициативы», председателе партии «Коммунисты России» Максиме Сурайкине, бизнес-омбудсмене Борисе Титове, выдвинутом «Партией роста», и одном из основателей партии «Яблоко» Григории Явлинском.

Данные приводились по состоянию на 27 декабря. Отмечается, что из 19,44 млн рублей в фонде Ксении Собчак было потрачено 3,079 млн. Эти деньги израсходованы на сбор подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.