С 1 июля вода станет дороже для жителей Подмосковья
Жителей Подмосковья с 1 июля ожидает повышение тарифов на питьевую воду и водоотведение, сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.
Отмечается, что в среднем рост составит 3,8 процента, однако точный размер тарифа зависит от степени изношенности сетей и нагрузки на инженерные сети.
Вместе с тем, модернизация и ремонт сетей может сдержать рост цен на услуги ЖКХ.
Кроме того, с 1 июля в Подмосковье начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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