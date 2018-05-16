С 1 июля вода станет дороже для жителей Подмосковья

Жителей Подмосковья с 1 июля ожидает повышение тарифов на питьевую воду и водоотведение, сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.

Отмечается, что в среднем рост составит 3,8 процента, однако точный размер тарифа зависит от степени изношенности сетей и нагрузки на инженерные сети.

Вместе с тем, модернизация и ремонт сетей может сдержать рост цен на услуги ЖКХ.

Кроме того, с 1 июля в Подмосковье начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».