С 1 июля 2017 года МРОТ в РФ вырастет на 300 рублей

Российские власти с 1 июля 2917 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года на 300 рублей - с 7,5 тыс. рублей до 7,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее размер МРОТ поднимали 1 июля текущего года, он был повышен на 1296 рублей.

Представители различных профсоюзов неоднократно заявляли о необходимости доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Глава российского правительства Дмитрий Медведев говорил, что это может произойти к 2020 году.