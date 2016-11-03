В Ивановской области произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов

В небе в районе города Иваново два пассажирских самолета, выполнявшие рейсы Стамбул – Москва и Москва – Грозный, пролетели в опасной близости друг от друга.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Ивановской области.

По информации собеседника агентства, инцидент имел место из-за несанкционированного снижения высоты с 3650 до 3350 метров боингом, следовавшим в Москву из Стамбула, в результате чего произошло сближение с другим пассажирским боингом, который в этот момент набирал высоту.

На обоих воздушных суднах сработали бортовые системы предупреждения, и столкновения удалось благополучно избежать. По факту происшествия проводится разбирательство.