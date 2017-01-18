Ивановский суд спас 12-летнюю девочку вопреки воле ее отца

Несмотря на необходимость срочного переливания крови, отец 12-летней девочки в Иваново из религиозных предубеждений отказался дать врачам разрешение на проведение процедуры.

Медики вынуждены были обратиться в прокуратуру, а та в свою очередь обратилась в суд, который оперативно принял решение разрешить врачам оказать помощь умирающему ребенку, - сообщает «Лайф».

«Исковое заявление прокуратуры Ленинского района г. Иваново 13.01.2017 удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению. В настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

Согласно действующему законодательству, врачам запрещено проводить всевозможные медицинские манипуляции с детьми без разрешения родителей или законных представителей, либо соответствующего решения суда.