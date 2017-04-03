Иванов раскритиковал власти Петербурга за решение о передаче РПЦ Исаакия
Специальный представитель президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов считает неверным решение властей Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора РПЦ.
«То, что не посоветовались с жителями, я считаю, что это неправильно, вот и вся моя позиция», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» высказывание Иванова на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».
Окончательно вопрос передачи собора РПЦ должен решиться путем референдума. Однако дата его проведения пока не определена. Подтвердить необходимость народного голосования должны как два процента избирателей, то есть 75 тысяч человек. Их подписи должны быть собраны в течение месяца.
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