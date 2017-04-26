Иванка Трамп заявила о своей непричастности к авиаудару США по Сирии

Иванка Трамп заявила, что не оказывала влияния на решение президента США выпустить ракеты в Сирии.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что не оказывала никакого влияния на решение ее отца отдать приказ об авиаударе по сирийскому аэродрому в Хомсе.

По ее словам, информация о том, что Трамп отдал приказ ударить по Хомсу после ее эмоциональной реакции на видео с сирийскими детьми, якобы пострадавшими от применения химического оружия, была неверно интерпретирована.

Иванка подчеркнула, что ее отец просто не мог отдать приказ на эмоциях, так как предварительно он проконсультировался со специалистами всех уровней. Вместе с тем она отметила, что гордится его поступком.

Ранее сын Трампа Эрик подтвердил, что президент Америки принял решение об этой операции после эмоциональной реакции дочери, сообщает агентство Nation news.

7 апреля США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американские власти считают, что с этого аэродрома сирийская армия начала предполагаемую химатаку в провинции Идлиб 4 апреля.