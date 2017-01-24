Иванка Трамп сделала российскому приложению SkyGuru бешеную рекламу

Распространенное командой Иванки Трамп сообщение о том, что российское приложение для iOS эффективно помогает бороться с аэрофобией, получило огромную популярность в социальных сетях.

Разработчики SkyGuru на своей странице в Facebook заявили, что платная версия SkyGuru Pro буквально за сутки вышла на второе место в категории платных приложений магазина App Store, а бесплатная SkyGuru Lite возглавила топ кассовых приложений, поднявшись на первое место, - сообщает «Рамблер-Новости».

«Боритесь со своим страхом летать с помощью этого приложения, предсказывающего турбулентность», - написала накануне команда дочери президента США в Twitter.

При этом всем желающим была дана ссылка на приложение SkyGuru, которое создали российские разработчики в 2016 году. Его предназначение — помочь избавиться от боязни турбулентности и других неудобств во время путешествия на самолете.