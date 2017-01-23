Иванка Трамп посоветовала пользоваться российским приложением против аэрофобии
Российское приложение для iOS эффективно помогает бороться с аэрофобией. Такое заявление сделала команда дочери нового главы Белого дома Иванки Трамп, посоветовав подписчикам Twitter использовать его в полетах.
«Боритесь со своим страхом летать с помощью этого приложения, предсказывающего турбулентность», - цитирует сообщение RT.
Команда Иванки Трамп дала всем желающим ссылку на SkyGuru, которое создали российские разработчики в 2016 году. Его предназначение — помочь избавиться от боязни турбулентности и других неудобств во время путешествия на самолете.
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