Иванка Трамп посоветовала пользоваться российским приложением против аэрофобии

Российское приложение для iOS эффективно помогает бороться с аэрофобией. Такое заявление сделала команда дочери нового главы Белого дома Иванки Трамп, посоветовав подписчикам Twitter использовать его в полетах.

«Боритесь со своим страхом летать с помощью этого приложения, предсказывающего турбулентность», - цитирует сообщение RT.

Команда Иванки Трамп дала всем желающим ссылку на SkyGuru, которое создали российские разработчики в 2016 году. Его предназначение — помочь избавиться от боязни турбулентности и других неудобств во время путешествия на самолете.