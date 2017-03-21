Иванка Трамп получит доступ к секретной информации США

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит свой рабочий кабинет на втором этаже западного крыла Белого дома, где находится Овальный кабинет.

«Я буду и впредь давать своему отцу откровенные советы, как делала всю свою жизнь», - сказала Иванка Трамп.

По словам юриста дочери Трампа Джейми Горелика, Иванка получит доступ к секретной информации, однако не будет получать заработную плату или занимать госдолжность, добровольно приняв на себя обязательства, которые накладывает пост советника президента.

Ранее Иванка Трамп стала участницей встречи между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Дональдом Трампом, сообщает агентство Nation news.