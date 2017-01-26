Иванка Трамп может переехать в Белый дом

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может перейти на работу в Белый дом.

По словам Трампа, в настоящее время Иванка обустраивается после переезда в Вашингтон.

Он также назвал свою дочь очень особенным человеком, а также выразил надежду, что в один прекрасный день примет ее на работу в Белый дом.

Муж Иванки Трамп бизнесмен Джаред Кушнер занял пост старшего советника нового главы Белого дома, сообщает «Экономика сегодня».