Иван Ургант проведет жеребьевку ЧМ-2018

Российский телеведущий и актер Иван Ургант станет ведущим церемонии жеребьевки финальной части Чемпионата мира 2018 года, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Кроме того, певица Алсу подготовила специальный номер для финальной жеребьевки. Финальная жеребьевка пройдет в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря 2017 года.

Отборочная кампания была завершена 16 ноября. В Чемпионате примут участие команды из 32 стран мира.

Матчи пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске с 14 июня по 15 июля, сообщает «Интерфакс».