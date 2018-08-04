IT‐специалист из Ростова-на-Дону украл миллионы с кредиток

Полиция установила личность IT‐специалиста из Ростова-на-Дону, который украл 27 млн рублей с кредиток.

Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе МВД, 46-летний мужчина списывал со счетов россиян по 500 рублей. Для этого он воспользовался базой данных SIM-карт абонентов с электронными ключами к ним.

Деньги обналичивались через электронный кошелек. Большая часть хищений осталась незамеченной владельцами банковских карт.

В ходе обысков у мужчины изъяли компьютер, ноутбуки, мобильные телефоны и SIM-карты.