IT‐специалист из Ростова-на-Дону украл миллионы с кредиток
Полиция установила личность IT‐специалиста из Ростова-на-Дону, который украл 27 млн рублей с кредиток.
Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе МВД, 46-летний мужчина списывал со счетов россиян по 500 рублей. Для этого он воспользовался базой данных SIM-карт абонентов с электронными ключами к ним.
Деньги обналичивались через электронный кошелек. Большая часть хищений осталась незамеченной владельцами банковских карт.
В ходе обысков у мужчины изъяли компьютер, ноутбуки, мобильные телефоны и SIM-карты.
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