Итоговая проверка боеготовности началась в воинских частях в Забайкалье

Итоговая проверка боеготовности за 2016 год началась в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

Во время проверки подразделения будут внезапно приведены в высшие степени боевой готовности. Затем военнослужащие будут переброшены в районы сосредоточения, сообщает портал «Народные новости».

Военные, которые будут участвовать в масштабной проверке, сдадут зачеты и контрольные нормативы по боевой выучке. Также участников проверят на знание основных предметов обучения. Кроме этого, под контролем будет и выполнение задач по жизнедеятельности войск, их обеспечение нормами довольствия.