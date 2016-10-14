Итоговая проверка боеготовности началась в воинских частях в Забайкалье
Итоговая проверка боеготовности за 2016 год началась в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.
Во время проверки подразделения будут внезапно приведены в высшие степени боевой готовности. Затем военнослужащие будут переброшены в районы сосредоточения, сообщает портал «Народные новости».
Военные, которые будут участвовать в масштабной проверке, сдадут зачеты и контрольные нормативы по боевой выучке. Также участников проверят на знание основных предметов обучения. Кроме этого, под контролем будет и выполнение задач по жизнедеятельности войск, их обеспечение нормами довольствия.
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