Итоги выборов президента РФ подведут 23 марта

Окончательные итоги голосования на выборах президента России будут подведены 23 марта, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, на подведение итогов приглашены все кандидаты, а также их представители и СМИ.

«Будем подводить итоги и хотели бы, чтобы они все присутствовали», - пояснила глава ЦИК РФ.

Она также отметила, что ЦИК специально оттягивал подведение итогов, чтобы рассмотреть все жалобы и обращения, подчеркнув, что уровень нарушений на выборах президента РФ оказался ничтожно мал.

Выборы президента России прошли 18 марта. За кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 76,6 процента избирателей при явке в 67,47 процента, сообщает Интерфакс.