Итоги выборов в Болгарии и Молдавии в США расценили как поражение Запада

Президентские выборы в Болгарии и Молдавии показали растущее в странах Европы недовольство глобализацией. Такой вывод из победы пророссийских кандидатов сделала New York Times.

Восточная Европа после развала социалистического лагеря стала жить хуже и разочаровалась в навязываемых ей западных ценностях, полагает издание.

«Пока неясно, насколько существенным будет ожидаемое сближение Молдавии и Болгарии с Россией, но уже очевидно, что недовольство народа прозападным курсом предыдущих правительств привело к последствиям, которых на Западе мало кто ожидал, что позволяет провести параллели с недавними выборами президента США», - цитирует текст статьи РИА «Новости».

New York Times утверждает, что итоги выборов в Болгарии и Молдавии – очередной «удар по Западу, нанесенный в самый неподходящий момент».

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье на президентских выборах в Болгарии и Молдавии победили Румен Радев и Игорь Додон, выступавшие за улучшение отношений с Россией.