Итоги матчей Кубка конфедераций-2017 предскажет кот

В качестве предсказателя побед в матчах Кубка конфедераций-2017 выбран эрмитажный кот по кличке Ахилл.

По словам ветеринарного врача Анны Кондратьевой, этого кота отличают от других, живущих в Эрмитаже, собратьев человекоориентированность и стрессоустойчивость. Хотя, как сообщает НСН, с первой в своей жизни пресс-конференции Ахилл неоднократно пытался сбежать.

Первое предсказание ему предстоит сделать 17 июня перед матчем между командами России и Новой Зеландии.