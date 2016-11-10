По итогам октября «АВТОВАЗ» увеличил продажи на 13 процентов

Согласно официальной статистике продаж, в октябре этого года продажи российского автоконцерна «АВТОВАЗ» выросли на 13,2 процентов и составили 23307 автомобилей.

По данным российского аналитического агентства, на фоне общего снижения уровня продаж отечественных машин, продажи авто марки Lada демонстрируют рост четвертый месяц подряд.

- Бестселлером АВТОВАЗа по итогам октября остается LADA Granta, чья реализация составила 6815 автомобилей (-26,8%). Второе место занимает седан LADA Vesta с показателем 5074 проданных машин. Лидерство на рынке универсалов сохраняет LADA Largus, реализованный в количестве 3038 штук (+0,3%), - сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

«При общем падении российского авторынка в прошлом месяце на 2,6% доля LADA достигла 18,4% против 15,8% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры LADA продали 213159 машин, что на 4,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», - уточнили статистику продаж в агентстве.