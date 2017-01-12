По итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в РФ упали на 11 процентов
По итогам 2016 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 11 процентов и составили 1,42 миллиона, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, по итогам прошедшего года Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась на пятое место с четвертого.
Швайбер отметил, что российский рынок достиг низшей точки, однако отрицательная динамика замедлилась.
По прогнозам ассоциации, в 2017 году продажи автомобилей в России могут вырасти на 4 процента - до 1,48 миллиона, сообщает ТАСС.
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