Итальянцы сказали «нет» конституционной реформе

Около 60 процентов граждан Италии в ходе референдума сказали «нет» проекту конституционной реформы, на которой настаивал премьер-министр Маттео Ренци.

По мнению экспертов, такой исход считался наиболее вероятным, так как многие сторонники Демократической партии Ренци выступали против его инициативы.

По мнению самого Ренци, референдум превратился в голосование «за» или «против» лично него. Теперь он должен уйти в отставку, сообщает ТАСС.

- Завтра днем я соберу заседание Совета министров, а затем пойду в Квиринальский дворец, чтобы подать в отставку, — сказал Ренци на специально созванной пресс-конференции по итогам референдума.

4 декабря в Италии прошел референдум, на котором правительство предложило итальянцам поддержать изменения в конституцию, связанные с ролью Сената в системе органов государственной власти.