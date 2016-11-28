Итальянцы протестуют против конституционной реформы

Десятки тысяч жителей Италии вышли на акцию протеста против проведения в стране конституционной реформы по инициативе главы правительства Маттео Ренци.

Нововведения ограничивают права Сената и правительств в регионах. Предложения премьера уже получили одобрение в парламенте и теперь вынесены на всенародное обсуждение, передает ТВЦ. Референдум по реформе должен состоятся 4 декабря.

Итальянцы не одобряют изменения в основной закон страны, полагая, что они приведут к чрезмерной концентрации власти в руках главы правительства. Сам Ренци заявил, что покинет пост премьера, если народ не поддержит его инициативу.