Итальянцы протестуют против конституционной реформы
Десятки тысяч жителей Италии вышли на акцию протеста против проведения в стране конституционной реформы по инициативе главы правительства Маттео Ренци.
Нововведения ограничивают права Сената и правительств в регионах. Предложения премьера уже получили одобрение в парламенте и теперь вынесены на всенародное обсуждение, передает ТВЦ. Референдум по реформе должен состоятся 4 декабря.
Итальянцы не одобряют изменения в основной закон страны, полагая, что они приведут к чрезмерной концентрации власти в руках главы правительства. Сам Ренци заявил, что покинет пост премьера, если народ не поддержит его инициативу.
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