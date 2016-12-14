В итальянском Турине открылось второе зарубежное представительство ДНР

Член регионального совета области Пьемонт Маурицио Маррони, представляющий оппозиционную партию «Братья Италии», сообщил о том, что в Турине открылось зарубежное представительство Донецкой народной республики.

- Я неоднократно лично бывал на Донбассе. Сначала, чтобы лично убедиться в нарушениях со стороны украинских властей Минских соглашений. Потом я был в Донецке в качестве международного наблюдателя, - рассказал Маррони ТАСС.

По словам политика, инициатива исходила от итальянской стороны и была поддержана в ДНР. Он также напомнил, что в июле областной совет Пьемонта одобрил предложенную им резолюцию, призывающую к отмене антироссийских санкций и признанию статуса Крыма после воссоединения с Россией. Подобные документы были приняты ранее в некоторых других итальянских областях – Венето, Лигурии, Ломбардии, Тоскане.

- Первоначально в тексте содержался призыв и к признанию ДНР, но эта формулировка была снята по настоянию большинства из Демократической партии. Пришлось пойти на компромисс, потому что нам было важно, чтобы резолюция была принята, - сказал собеседник агентства.

Представительский центр будет служить главным образом для распространения правдивой информации.

- Мы намерены сотрудничать с донецкими агентствами и СМИ, - подчеркнул Маррони.

Ранее, в июне первое зарубежное представительство ДНР открылось в Чехии.

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Теги:
Места: Европа, ДНР
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