Итальянского наркодилера выдала надпись на футболке

Полицейские итальянского города Бриндизи задержали мужчину с надписью Pusher («наркодилер»).

В ходе досмотра его автомобиля они установили, что надпись не лгала. В багажнике была сумка с гашишем и марихуаной, расфасованными в пакетики, и небольшие электронные весы. Ко всему прочему в салоне автомобиля явственно ощущался запах гашиша.

У самого задержанного были найдены множество пакетиков с герметичной застежкой и деньги в сумме 130 евро, сообщает издание Il Giornale.

Пока не известно, носил мужчина футболку ради шутки или же таким образом привлекал покупателей.