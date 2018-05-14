Итальянского наркодилера выдала надпись на футболке
Полицейские итальянского города Бриндизи задержали мужчину с надписью Pusher («наркодилер»).
В ходе досмотра его автомобиля они установили, что надпись не лгала. В багажнике была сумка с гашишем и марихуаной, расфасованными в пакетики, и небольшие электронные весы. Ко всему прочему в салоне автомобиля явственно ощущался запах гашиша.
У самого задержанного были найдены множество пакетиков с герметичной застежкой и деньги в сумме 130 евро, сообщает издание Il Giornale.
Пока не известно, носил мужчина футболку ради шутки или же таким образом привлекал покупателей.
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