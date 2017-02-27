Итальянский музыкант уехал за эвтанзией в другую страну
Итальянский музыкант Фабио Антониони, известный в прошлом как Dj Fabo, вынужден был уехать в Швейцарию, чтобы воспользоваться правом на эвтаназию.
Несколько лет назад он попал в автокатастрофу в Индии. В результате аварии Антониони оказался прикованным к постели. Музыкант неоднократно обращался к иальяснким властям за разрешением на эвтаназию, но каждый раз получал отказ. Тогда он принял решение отправиться в Швейцарию, где данная процедура разрешена.
Активист Марко Каппато, который на протяжении нескольких лет добивается легализации эвтаназии для безнадежно больных в Италии, сообщил, что музыканту удалось реализовать свое право и он скончался, сообщает РИА ФедералПресс.
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