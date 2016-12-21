Итальянский герцог выращивал и продавал коноплю в своем родовом замке
Правоохранительные органы Италии задержали наследника древнего дворянского рода Андреа Одескальки, занимавшегося на территории своего родового замка выращиванием конопли и продажей марихуаны и гашиша.
В ходе обыска карабинеры обнаружили 114 граммов готовой к продаже марихуаны и 7 граммов гашиша. Для выращивания конопли 33-летний герцог оборудовал парник в здании, построенном в начале 16 века.
Одескальки предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта, он помещен под домашний арест, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание Il Mattino.
Род Одескальки известен с 13 века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.
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