Итальянский герцог выращивал и продавал коноплю в своем родовом замке

Правоохранительные органы Италии задержали наследника древнего дворянского рода Андреа Одескальки, занимавшегося на территории своего родового замка выращиванием конопли и продажей марихуаны и гашиша.

В ходе обыска карабинеры обнаружили 114 граммов готовой к продаже марихуаны и 7 граммов гашиша. Для выращивания конопли 33-летний герцог оборудовал парник в здании, построенном в начале 16 века.

Одескальки предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта, он помещен под домашний арест, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание Il Mattino.

Род Одескальки известен с 13 века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.