Итальянские сенаторы подрались из-за мигрантов

В верхней палате парламента Италии (Сенате) произошла драка, поводом для которой послужил законопроект о мигрантах.

Речь в документе шла о возможности предоставления итальянского гражданства детям мигрантов, которые родились на территории страны. Недовольство проектом бурно выразили представители оппозиционной партии «Лига Севера». Выступая против «нашествия» мигрантов, он завязали потасовку и сорвали заседание.

В столкновении участвовали сторонники проекта и сотрудники аппарата Сената. В потасовке пострадала министр образования Валерия Федели, которая получила травму руки, сообщает РИА «Новости». Ей даже пришлось прибегнуть к помощи медперсонала парламента.

Конфликт вышел за пределы Сената и перерос в уличную потасовку. В итоге полиция применила для восстановления порядка водометы. Правоохранители задержали свыше 60 человек.

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