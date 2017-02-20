Итальянские области Ломбардия и Венето проведут референдум об автономии

Осенью текущего года в северо-итальянских областях Ломбардия и Венето пройдут региональные референдумы об автономии, заявил лидер влиятельной оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Салвини.

- Я всю жизнь выступаю за автономию и за федерализм, — подчеркнул он.

Партия долгое время была основным политическим союзником партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия». В настоящее время «Лига Севера» находится в оппозиции, а ее видные деятели, экс-министры Роберто Марони и Лука Дзайа занимают должности президентов Ломбардии и Венето.

Салвини отметил, что его партия будет бороться, чтобы Италия вновь обрела собственную валюту и контроль над своими границами. Об этом сообщает «РИА Новости».