Итальянские области Ломбардия и Венето проведут референдум об автономии
Осенью текущего года в северо-итальянских областях Ломбардия и Венето пройдут региональные референдумы об автономии, заявил лидер влиятельной оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Салвини.
- Я всю жизнь выступаю за автономию и за федерализм, — подчеркнул он.
Партия долгое время была основным политическим союзником партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия». В настоящее время «Лига Севера» находится в оппозиции, а ее видные деятели, экс-министры Роберто Марони и Лука Дзайа занимают должности президентов Ломбардии и Венето.
Салвини отметил, что его партия будет бороться, чтобы Италия вновь обрела собственную валюту и контроль над своими границами. Об этом сообщает «РИА Новости».
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