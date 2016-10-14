Итальянские депутаты прилетели в Крым налаживать отношения

Власти Крыма принимают сегодня крупную итальянскую делегацию. Несмотря на запрет своего правительства, парламентарии прилетели на полуостров налаживать экономические отношения.

Среди гостей полуострова – депутаты региональных парламентов, которые голосовали за признание присоединения Крыма в России. Для многих из них это уже не первый визит в республику.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, визит дает шанс наладить экономическое взаимодействие в таких сферах, как агротехническое и винодельческое оборудование, продукты питания и корма для животных.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар полагает, что этот визит, как и предыдущие, носит скорее декларативный, чем практический характер.

«Несмотря на все дружеские жесты со стороны Италии, Франции и других стран, не стоит забывать, что в свое время санкции против России были введены единогласным решением всех 28 стран Евросоюза, а чтобы их снять, достаточно одного голоса против», - сказал Пивовар в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Во время визита планировалось подписание соглашения, согласно которому города Симферополь и Падуя станут побратимами.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, Крым
Следующая новость Уборка дома поможет избавиться от депрессии и стресса

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО