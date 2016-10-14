Итальянские депутаты прилетели в Крым налаживать отношения

Власти Крыма принимают сегодня крупную итальянскую делегацию. Несмотря на запрет своего правительства, парламентарии прилетели на полуостров налаживать экономические отношения.

Среди гостей полуострова – депутаты региональных парламентов, которые голосовали за признание присоединения Крыма в России. Для многих из них это уже не первый визит в республику.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, визит дает шанс наладить экономическое взаимодействие в таких сферах, как агротехническое и винодельческое оборудование, продукты питания и корма для животных.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар полагает, что этот визит, как и предыдущие, носит скорее декларативный, чем практический характер.

«Несмотря на все дружеские жесты со стороны Италии, Франции и других стран, не стоит забывать, что в свое время санкции против России были введены единогласным решением всех 28 стран Евросоюза, а чтобы их снять, достаточно одного голоса против», - сказал Пивовар в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Во время визита планировалось подписание соглашения, согласно которому города Симферополь и Падуя станут побратимами.