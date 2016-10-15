Итальянские депутаты отдохнут летом в Крыму

Итальянские депутаты изъявили желание снова приехать в Крым. Следующим летом парламентарии планируют отдохнуть на полуострове.

Как сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, владельцы крупных итальянских компаний, которые сейчас находятся в Крыму, попросили организовать им летний отдых. Итальянцы отметили, что крымский климат и атмосфера благоприятны для полноценного отдыха.

Крупная делегация депутатов региональных советов и представителей делового сообщества Италии находится с трехдневным визитом в Крыму. В состав делегации вошли 18 человек, которые представляют пять регионов Италии: Венето, Лигурию, Ломбардию, Тоскану, Эмилию-Романью, сообщает РИА Новости.