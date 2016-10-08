Итальянские депутаты и бизнесмены посетят Крым

Несколько депутатов региональных советов и представителей бизнеса Италии посетят Крым 13-16 октября. Они намерены выразить протест снакционной политике Запада, который не признает присоединение полуострова к РФ.

- Мы проведем два очень насыщенных рабочих дня, посетим Симферополь, Ялту и Севастополь. Наша поездка - это своего рода политический жест, протест против санкционной политики. Таким образом, мы хотим подтвердить то, что уже было сказано нашими областными советами, когда мы принимали резолюции против антироссийских санкций и за признание права народа Крыма на самоопределение, - цитирует пресс-служба Ялтинского международного экономического форума депутата регионального парламента Верето Стефано Вальдегамбери.

Поездку организовывает ЯМЭФ и правительство Крыма.

Всего из Италии в Крым приедут 18 человек. Депутаты представляют Венето, Лигурию, Ломбардию,Тоскану, Эмилию-Романью. Все эти регионы призывают признать Крым частью РФ и отменить антироссийские санкции.

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Теги:
Места: Россия, Крым, ЕС
События: санкции
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