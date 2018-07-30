Итальянская компания «Barilla» переходит на российскую пшеницу

Итальянская делегация, посетившая Оренбургскую область, заключила несколько контрактов и местными поставщиками.

Стороны обсудили возможность производства зерна и из сорта местной селекции «Гордея», который показывает хорошие результаты.

В следующем году начнутся поставки зерна твердой пшеницы для компании «Barilla».

Итальянские производители заявили, что оренбургское зерно частично заменит дорогой для предприятий канадский экспорт «Рустикано», отмечает «Федерал Пресс».

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