Итальянец подарил возлюбленной на 8 марта почку

Житель Италии пожертвовал своей возлюбленной собственную почку в канун 8 марта.

Операция по пересадке органа была проведена в туринском госпитале Molinette. По сведениям Huffington Post, трансплантация прошла успешно, пара находится под наблюдением врачей. Медики назвали поступок мужчины «проявлением великой любви».

По информации издания, женщина страдала от поликистоза почек, который грозил перерасти в почечную недостаточность. Поиск донора велся в течение нескольких месяцев, но результат не дал. В итоге в этом качестве решил выступить возлюбленный пациентки. Это позволило врачам отказаться от диализа, который мог бы негативно отразиться на здоровье женщины.