Италия подсчитала миллиардные убытки от санкций к России

Итальянский сенатор Серджио Дивина сообщил, что с начала введения санкций в отношении России Италия потеряла от 3,6 до 4 миллиардов евро.

«Санкции противоречат внутренним интересам Европы. Это удар по нашему карману – особенно для тех, кто, как Италия, пострадал от снижения экспорта в Россию. Этот эффект ощущается до сих пор», - заявил он.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, отмечает РИА Новости.

В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.