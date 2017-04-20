Италия подсчитала миллиардные убытки от санкций к России
Итальянский сенатор Серджио Дивина сообщил, что с начала введения санкций в отношении России Италия потеряла от 3,6 до 4 миллиардов евро.
«Санкции противоречат внутренним интересам Европы. Это удар по нашему карману – особенно для тех, кто, как Италия, пострадал от снижения экспорта в Россию. Этот эффект ощущается до сих пор», - заявил он.
Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, отмечает РИА Новости.
В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.
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