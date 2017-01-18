В Италии зафиксированы два мощных землетрясения

В Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется в материале, всего сейсмологи зафиксировали два толчка: первый произошел в 12:25 по московскому времени, а второй, более сильный толчок, зафиксирован в 13:14 по Москве.

По словам главы департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо, новый подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 километрах от Рима.

По некоторым данным, в результате землетрясения в городе Аматриче зафиксированы повреждения и обвалы.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей - Лацио, Марке, Абруццо, а также в Риме, сообщает ТАСС.

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