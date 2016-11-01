В Италии зафиксировано проседание земли

В Италии не так давно прошли разрушительные землетрясения. В зоне, которая пострадала от разрушительного природного явления отмечено проседание земли на 70 сантиметров.

Учёные приступили анализировать последствия последнего разрушительного землетрясения. Выяснилось, что в городе Кастеллуччо зафиксировали опущение грунта на семьдесят сантиметров. Специалисты связывают такие видоизменения с серией подземных толчков, которые испытала на себе страна с 26 по 30 сентября, сообщает ТАСС.

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