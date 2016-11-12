В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

В центральной части Италии сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2. Эпицентр находился в 109 километрах от Рима.

Сейсмологи доложили, что очаг залегал на глубине около 10 километров. Сейсмособытие было зафиксировано близ коммуны Мальтиньяно, сообщает "Интерфакс".

24 августа 2016 года в Италии произошла серия землетрясений магнитудой 6,2-6,4 по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли 295 человек. В нескольких городах были разрушены дома и памятники. Толчки ощущались также в Риме, Неаполе, Флоренции.