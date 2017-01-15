В Италии задержали одного из самых опасных в мире мафиози
Итальянская полиция задержала мафиози Андреа Ницца. Он входит в топ-100 самых опасных преступников Италии.
Ниццу задержали по наводке его брата, который пошел на сделку со следствием. Задержанный преступник возглавляет клан "Сантапаола", сообщает ТАСС.
Мафиози был задержан полицией на Сицилии. Ниццу подозревают в причастности к торговле и перевозке наркотиков. Кроме того, его осудили за многочисленные убийства. Андреа Ницца находится в розыске с декабря 2014 года. В прокуратуре Италии отметили, что его задержание является серьезным ударом по организованной преступности.
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