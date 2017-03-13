В Италии выставили картину Гитлера

В итальянском городе Сало открылась выставка произведений искусства под названием «Музей безумия». В числе ее экспонатов одна из картин, написанных Адольфом Гитлером.

Ранее картина никогда не демонстрировалась широкой публике. Организатор выставки Витторио Сгарби весьма невысокого мнения об этой работе. «Это просто дрянь, картина ничтожного человека», - цитирует его издание The Local. По мнению Сгарби, Картина демонстрирует не величие диктатора, а убогость негодяя.

В общей сложности, на выставке представлено 200 различных работ. Она будет работать до 16 ноября.