В Италии водителя оштрафовали на 450 евро за сбитую кошку

Житель Тосканы заплатил 450 евро за то, что насмерть сбил кошку и уехал с места ДТП, говорится в сообщении коммуны Прато, где произошел инцидент.

Как уточняется в материале, мужчина, управляя внедорожником, сбил кошку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, но не остановился, чтобы оказать помощь животному, а скрылся с места происшествия.

Умирающую кошку заметил полицейский патруль, однако спасти раненое животное не удалось. Опросив свидетелей и изучив материалы видеосъемки, на которой можно было увидеть номерной знак автомобиля, водителя нашли и оштрафовали на 413 евро за наезд и неоказание помощи раненому животному и на 41 евро за то, что инцидент произошел поблизости от пешеходного перехода, сообщает «РИА Новости».