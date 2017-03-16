В Италии водителя оштрафовали на 450 евро за сбитую кошку
Житель Тосканы заплатил 450 евро за то, что насмерть сбил кошку и уехал с места ДТП, говорится в сообщении коммуны Прато, где произошел инцидент.
Как уточняется в материале, мужчина, управляя внедорожником, сбил кошку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, но не остановился, чтобы оказать помощь животному, а скрылся с места происшествия.
Умирающую кошку заметил полицейский патруль, однако спасти раненое животное не удалось. Опросив свидетелей и изучив материалы видеосъемки, на которой можно было увидеть номерной знак автомобиля, водителя нашли и оштрафовали на 413 евро за наезд и неоказание помощи раненому животному и на 41 евро за то, что инцидент произошел поблизости от пешеходного перехода, сообщает «РИА Новости».
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