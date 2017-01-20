В Италии уточнили число спасенных и жертв в попавшем под лавину отеле Rigopiano

Руководство пожарной службой внесло уточнение в информацию о числе жертв и спасенных в отеле Rigopiano, попавшем под снежную лавину. Спасатели отмечают, что до сих пор были обнаружены шесть, а не восемь, как сообщалось ранее, человек.

- О восьми выживших можно говорить с учетом тех двух человек, которым была оказана помощь еще накануне в четверг, - цитирует представителя службы ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

При этом итальянские спасатели подчеркнули, что пока зафиксировали только сигналы от шестерых выживших, но до людей еще не добрались.

На поверхность подняты, по предварительным данным, до четырех человек. Известно, что среди выживших два ребенка. По данным агентства, среди спасшихся - жена и сын повара отеля, который в момент схода лавины находился вне здания. Он же первым сообщил о происшествии.

Спасательно-поисковые работы продолжались всю ночь. В момент ЧП внутри здания, которое было частично разрушено и завалено снегом, находились около 30 человек. На данный момент в официальном списке погибших числятся два человека, чьи тела были извлечены в четверг.