В Италии снежная лавина завалила отель

Лавина, сошедшая в итальянской области Абруццо, накрыла отель, в котором находятся около 20 постояльцев.

Связь, в том числе сотовая, с людьми, заблокированными в гостинице, потеряна. Спасатели использую любые средства, чтобы добраться до отеля, сообщает телеканал RaiNews.

Ранее СМИ сообщали о произошедших в центральных регионах страны пяти подземных толчках. Они ощущались в Риме и других городах.