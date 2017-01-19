В Италии снежная лавина завалила отель
Лавина, сошедшая в итальянской области Абруццо, накрыла отель, в котором находятся около 20 постояльцев.
Связь, в том числе сотовая, с людьми, заблокированными в гостинице, потеряна. Спасатели использую любые средства, чтобы добраться до отеля, сообщает телеканал RaiNews.
Ранее СМИ сообщали о произошедших в центральных регионах страны пяти подземных толчках. Они ощущались в Риме и других городах.
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