В Италии скончался автор Кубка мира ФИФА

На 96-м году жизни в Италии скончался скульптор Сильвио Гаццанья. Именно он придумал дизайн Кубка мира Международной федерации футбола, который вручается победителю чемпионата мира.

– Он мирно скончался во сне. Ночью он пошел спать, а утром уже не дышал, – рассказал сын скульптора Джордж. Гаццанья являлся автором не только кубка ФИФА, но и других спортивных трофеев, сообщает ТАСС.

Кубок ФИФА, придуманный Гаццанья, вручается футболистам-победителям с 1974 года.