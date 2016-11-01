В Италии скончался автор Кубка мира ФИФА
На 96-м году жизни в Италии скончался скульптор Сильвио Гаццанья. Именно он придумал дизайн Кубка мира Международной федерации футбола, который вручается победителю чемпионата мира.
– Он мирно скончался во сне. Ночью он пошел спать, а утром уже не дышал, – рассказал сын скульптора Джордж. Гаццанья являлся автором не только кубка ФИФА, но и других спортивных трофеев, сообщает ТАСС.
Кубок ФИФА, придуманный Гаццанья, вручается футболистам-победителям с 1974 года.
Следующая новость В 2017 году Канада примет до 300 тысяч мигрантов
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии