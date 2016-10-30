В Италии в результате землетрясения без жилья могут остаться более 100 тысяч человек

В результате землетрясения магнитудой 6,5 балла в центре Италии число граждан, лишившихся жилья, может превысить 100 тысяч. Такое заявление сделал губернатор области Марке Лука Черишоли.

- Число людей, нуждающихся в крыше над головой, может возрасти с 10 до 100 тысяч. Стихия затронула слишком обширную территорию, цитирует Черишоли ТАСС.

Как рассказали в Департаменте гражданской защиты правительства Италии, только в провинции Мачерата в результате стихии частично или полностью разрушены более 40 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло в воскресенье, 30 октября в 07:40 (09:40 по московскому времени) в центральной части Италии, в районе, где ранее уже произошли два землетрясения 24 августа и 26 октября.

Власти Италии сообщили, что в результате повторного землетрясения пострадало около 20 человек, жертв нет.

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