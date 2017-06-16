В Италии разоблачили фальшивого принца

В Италии задержали мошенника, который обманывал знаменитостей и аристократов, выдавая себя за «принца».

По данным местных СМИ, 56-летний Стефан Цернетич представлялся принцем Черногории и Македонии.

Используя свой фальшивый статус, Цернетич даже «наградил» званием графини де Гиглио американскую актрису Памелу Андерсон.

Лжемонарх попался, когда решил не платить за проживание в гостинице, предложив владельцу отправить счет в посольство Македонии в Риме, однако в дипломатическом представительстве о таком принце было неизвестно.

Правоохранительные органы задержали мошенника и выяснили, что на самом деле Цернетич является итальянцем, который родился на границе со Словенией, сообщает Life.