В Италии разоблачили фальшивого принца
В Италии задержали мошенника, который обманывал знаменитостей и аристократов, выдавая себя за «принца».
По данным местных СМИ, 56-летний Стефан Цернетич представлялся принцем Черногории и Македонии.
Используя свой фальшивый статус, Цернетич даже «наградил» званием графини де Гиглио американскую актрису Памелу Андерсон.
Лжемонарх попался, когда решил не платить за проживание в гостинице, предложив владельцу отправить счет в посольство Македонии в Риме, однако в дипломатическом представительстве о таком принце было неизвестно.
Правоохранительные органы задержали мошенника и выяснили, что на самом деле Цернетич является итальянцем, который родился на границе со Словенией, сообщает Life.
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