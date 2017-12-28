В Италии распущен парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент страны, подписав соответствующий указ.

Перед этим итальянский лидер провел, в соответствии с конституцией, встречу со спикерами сената и палаты депутатов, сообщается на сайте главы государства.

Итальянский парламент был распущен в связи с истечением срока его полномочий. Дата очередных выборов в законодательных органах страны будет объявлена позднее.