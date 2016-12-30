В Италии протестуют против выделения Украине 1 млн евро в обмен на картины Рубенса

Итальянские СМИ подвергают сомнению совпадение в истории с перечислением Украине одного миллиона евро по линии Всемирной продовольственной программы ООН и ЮНИСЕФ и получение на следующий день 17 картин Рубенса, которые были доставлены из Киева в Верону специальным рейсом.

Депутаты областного Совета Венето потребовали от центральных властей прояснить данное совпадение и пообещали провести собственное расследование, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Коррьере дель Венето».

По их мнению, в римских коридорах власти могли решиться на такую своеобразную компенсацию или даже выкуп за возвращение Киевом похищенных картин.

Итальянские власти пытаются представить дело таким образом, что транш Киеву якобы выделен в ответ на официальный запрос о предоставлении гуманитарной помощи.

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